Yasadışı bahis soruşturması: Erbil'e 10 ay hapis ve 1000 lira para cezası

Sunucu Mehmet Ali Erbil’e ‘yasadışı bahis’ soruşturmasından 10 ay hapis ve 1000 lira para cezası verildi.

Erbil ve şarkıcı Serdar Ortaç dahil 20’yi aşkın kişi yasadışı bahis soruşturmasından 11 Kasım 2024’te gözaltına alınmış, ifadeleri alınan Erbil ve Ortaç ev hapsi cezasıyla serbest bırakılmıştı.

27 Kasım’da ikili hakkındaki ev hapsi kararı kaldırılmıştı.

İstanbul 20’nci Asliye Ceza Mahkemesi Erbil’e, ‘kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek’ suçundan yargılandığı davada 10 ay hapis cezası, 1000 lira da para cezası verdi.

Hapis cezasını erteleyen mahkeme, Erbil’in bir yıl süreyle denetime tabi tutulmasına hükmetti.