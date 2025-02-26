Sunucu Mehmet Ali Erbil ‘yasadışı bahse teşvik’ suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Tanık olarak dinlenen Serdar Ortaç ‘bulundukları yerin bir anda kumar ortamına dönüştüğünü’ anlattı.

Mehmet Ali Erbil. Fotoğraf: AA

İstanbul 20’nci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada Erbil aylık gelirinin 300-400 bin lira arasında olduğunu söyledi. Erbil, Ortaç’la otel açılışı için Malta’ya davet edildiklerini, burada yasadışı bahis reklamının yapıldığı anda canlı yayına sokulmaya çalışıldıklarını iddia etti.

‘Profesörler bile aldatılıyor, bizim de basiretimiz bağlandı’

Reklam amacıyla Malta’da bulunmadıklarını belirten Erbil “Koskoca profesörler bile aldatılıyor. Bunun kariyer ya da yaşla alakası yok. Bizim de basiretimiz bağlandı. Böyle yüz kızartıcı bir suçtan dolayı burada bulunmaktan hicap duyuyorum” dedi.

Ortaç: Bulunduğumuz yer bir anda kumar ortamına dönüştü

Duruşmada tanık olarak dinlenen Serdar Ortaç’sa otelde yemek yiyecekleri sırada birden kendileriyle röportaj yapılmaya başlandığını söyledi.

Bulundukları yerin bir anda kumar ortamına dönüştüğünü iddia eden Ortaç, Erbil’le buradan kaçmak için uçak aradıklarını ancak bulamadıklarını ertesi sabah Malta’dan ayrıldıklarını öne sürdü.

Savcı, Erbil için hapis istedi

Mütalaasını açıklayan savcı Erbil için bir yıldan üç yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezası talep etti.

Sanık avukatları mütalaaya karşı beyan için süre istedi.

Hakim ara kararında, savcının mütalaasına karşı savunmalarını hazırlamaları için sanık ve avukatına süre verip duruşmayı 11 Mart’a erteledi.

Dün aynı suçlamayla Ortaç 10 ay hapis cezası verilmiş, hükmün açıklanmasıysa geri bırakılmıştı.