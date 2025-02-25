Yasadışı bahis reklamı yaptığı ve insanları teşvik ettiği iddiasıyla yargılanan şarkıcı Serdar Ortaç’a 10 ay hapis cezası verildi. Hükmün açıklanmasıysa geri bırakıldı.

11 Kasım sabahı Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç, futbol yorumcusu Batuhan Karadeniz ve sosyal medya fenomenleri dahil 23 şüpheliye ‘yasadışı bahise teşvik’ iddiasıyla soruşturma başlatılmış, Erbil ve Ortaç dahil 16’sı gözaltına alınmıştı.

Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil’e ‘ev hapsi’ verilmişti. Daha sonra 26 Kasım’da ev hapsi kaldırılmıştı.

İstanbul 25’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Ortaç’ın avukatı müvekkilinin üzerine atılı suçun kasten işlenebilecek bir suç olmadığını, suça konu paylaşımla ilgili müvekkilinin teşvikinin ve rızasının bulunmadığını savunarak beraat talep etti.

Davayı karara bağlayan hakim, ‘kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek’ suçundan Ortaç’a bir yıl hapis ve beş gün adli para cezası verdi.

Ortaç’ın cezası pişman olduğu gerekçesiyle 10 aya indirildi.