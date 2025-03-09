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Yasadışı bahis operasyonunda 23 kişi tutuklandı: İşlem hacmi 9,9 milyar lira

Sinop merkezli dört ildeki yasadışı bahis ve şans oyunları dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 40 şüpheliden 23’ü tutuklandı.

Fotoğraflar: İçişleri Bakanlığı / X

İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre Sinop başsavcılığı koordinesinde, Sinop merkezli İstanbul, Sakarya ve Ordu’da ‘Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun’a muhalefet’ suçlamasıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.


Operasyonda 40 şüpheli yakalanırken çok sayıda telefon, bilgisayar, banka kartıyla GSM kartına el konuldu.

Şüphelilerin, ofis olarak kullandıkları adreslerde internet üzerinden yasadışı bahis oynattıkları ‘panel’ ve ‘sayfa’ olarak tabir ettikleri sistemlerle bahis oynanmasını sağladıkları ve kazançlarını banka hesapları aracılığıyla akladıkları tespit edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) incelemesinde zanlıların işlem hacminin 9,9 milyar lira olduğu belirlendi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 23’ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 17’siyse adli kontrolle serbest bırakıldı.

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