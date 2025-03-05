Acun Ilıcalı ve TV 8 yöneticileri hakkındaki iddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı

Acun Ilıcalı ve TV 8 yöneticileri hakkında yasadışı bahis reklamı suçlamasıyla birer yıldan üçer yıla kadar hapis talep edilen iddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı.

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İstanbul başsavcılığının hazırladığı iddianamede 19 Kasım 2024’teki Karadağ-Türkiye futbol maçının TV8 ve Exxen’de yayınlandığı sırada yasadışı bahis sitelerinin reklamlarının, sanal reklam teknikleriyle stadyum reklam panolarına ve her iki kalenin yanına yerleştirildiği ve yaptırım uygulandığı belirtildi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nden gelen yazıya göre aşağıdaki karşılaşmaların YouTube’ta özetlerinde de benzer şekilde yasadışı bahis sitelerinin reklamlarının yerleştirildiği aktarıldı:

6 Ağustos 2024’teki LOSC (Lille)-Fenerbahçe

14 Ekim 2024’teki İzlanda-Türkiye

6 Eylül 2024’teki Galler-Türkiye

Maç yayınlarını sağlayan kuruluş veya kulübün yayın içeriği hakkında yayıncıya bilgi vermediğini belirten şüpheliler, soruşturmaya konu reklamlardan yayıncının hiçbir geliri olmadığını vurguladı.

AA’nın aktardığına göre iddianamede şu kişilere birer yıl üçer aydan beşer yıl üçer aya kadar hapis istendi:

TV8 TV Yayıncılık AŞ ve Exxen Dijital Yayıncılık AŞ’nin Yönetim Kurulu Başkanı Ali Acun Ilıcalı

Her iki şirketin Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ebru Atasav Tahrancı

TV8 TV Yayıncılık AŞ’nin Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Tarık

Sorumlu Müdür Bülent Uçak

Genel Yayın Yönetmeni Aslı Yaşaroğlu

Exxen Dijital Yayıncılık AŞ Genel Müdürü Ümmü Burhan

Sorumlu Müdür Burcu Batu Fakir

Her iki şirketin Yayın Direktörü Attila Ceciloğlu

Cezalar zincirleme şekilde ‘kişileri, reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek’ suçlamasıyla istendi.