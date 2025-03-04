Yasadışı bahse teşvik iddianamesi: Acun Ilıcalı hakkında üç yıla kadar hapis istemi

Acun Ilıcalı ve bazı şüpheliler hakkında TV 8 ve EXXEN platformundaki futbol maçlarında yasadışı bahis reklamlarının yapıldığı iddiasıyla birer yıldan üçer yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi.

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Soruşturma UEFA Uluslar Ligi maçlarında yayıncı kuruluş EXXEN ve TV8’de gösterilen yasadışı bahis reklamlarına ilişkindi.

İstanbul başsavcılığının hazırladığı iddianamede Ilıcalı ‘şüpheli’ olarak yer aldı.

TV 8 ve EXXEN platformunda yayınlanan futbol müsabakalarında sanal reklam teknikleriyle ruhsatsız ve yasadışı bahis sitelerinin reklamlarının yapıldığı iddiasıyla ‘kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek’ suçlaması yapıldı.

Olaya ilişkin Ilıcalı ve bazı şüphelilerin birer yıldan üçer yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

Ilıcalı, soruşturmanın ardından durumun kanalla ilgisi olmadığını belirterek şunları söylemişti:

* Israrla anlamayanlar, anlamak istemeyenler ya da algı yaratmak isteyenler için bir kez daha söyleyelim. Yurt dışında oynanan maçların reklam panolarının satışı ev sahibi ülkenin federasyonuna aittir.

* Nasıl Türkiye’de oynanan milli maçların reklam panolarının satışı Türkiye Futbol Federasyonu’na aitse, Karadağ-Türkiye maçının saha içi reklam panolarının satışını da Karadağ Futbol Federasyonu yapmıştır.

* TV8’in bu olayın herhangi bir tarafıyla ilgisi ya da alakası yoktur.