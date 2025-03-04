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Yasadışı bahse teşvik iddianamesi: Saadettin Saran için hapis istemi

İş insanı Saadettin Saran hakkında sahibi olduğu S Sport’ta yasadışı bahis reklamı yapıldığı iddiasıyla iddianame hazırlandı. Saran’a hapis cezası isteniyor.

Fotoğraf: Saran Group

İstanbul Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosu’nca hazırlanan iddianamede ‘Saran İnternet Televizyon Yayıncılık A.Ş.’ bünyesindeki ‘S SPORT’ internet yayın platformunda yayınlanan futbol müsabakalarında yasadışı bahis reklamları yapıldığı öne sürüldü.


Bu kapsamda Saran’la, bazı isimler ‘kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek’le suçlandı.

Hepsine birer yıldan üçer yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezası talep edildi.

İddianame değerlendirilmek üzere asliye ceza mahkemesine gönderildi.

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