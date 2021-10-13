Yasa dışı yollarla kripto para üretimi yapılan tesisteki 650 bilgisayara el kondu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, yasa dışı yollarla kripto para üretimi yapıldığı belirlenen tesiste 650 bilgisayara el konuldu.
AA’nın haberine göre Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tavşanlı Mahallesi’nde yasa dışı kripto para üretimi yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. S.C.’ye ait işletmeye operasyon düzenlendi.
Ekipler, işletme sahasının daha önce iflas etmiş bir fabrikanın bölmesi olduğu ve fabrikanın mühürlü olması sebebiyle işletmeye duvarı delerek giriş yapıldığını tespit etti. Ayrıca, kaçak elektrik hattı çekilerek oluşturulan trafoyla bağlantı yapılarak yaklaşık 9 milyon 750 bin lira değerindeki 650 cihazla kripto para üretimi yapıldığı belirlendi.
Kripto para üretiminde kullanılan bilgisayarlara el konuldu; oluşturulan sistem sayesinde aylık 60 bin dolar (544 bin 584 lira) haksız kazanç elde edildiği bilgisine ulaşıldı. Adli tahkikat başlatıldı.