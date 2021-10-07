Yasadışı bahis oynatan 100 siteye erişim engeli

Kilis’te jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu, yasadışı bahis oynatıldığı belirlenen 100 internet sitesine erişim engeli getirildi.

AA’nın jandarma açıklamasından aktardığına göre Türkiye’de erişim sağlanabilen ve yasadışı yayın yapan yurt dışı kaynaklı internet siteleriyle ilgili çalışma başlatıldı.

Herkesin erişebileceği şekilde yurt içi ve yurt dışındaki spor müsabakalarına dayalı şans oyunlarının oynanmasına imkan sağlayan 100 yasadışı bahis sitesini belirleyen ekipler, durumu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na bildirdi.

Söz konusu internet siteleri, 5651 sayılı ‘İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi’ kanunun 8’inci maddesi gereğince Türkiye’den erişime kapatıldı.