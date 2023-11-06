Yarkadaş ‘aktif gazeteciliği’ bıraktı: Siyaset yorumcusu olarak devam edebilirim

CHP kurultayında genel başkanlık seçimini Özgür Özel’in kazanması halinde mesleğini bırakacağını belirten Barış Yarkadaş, ‘aktif gazetecilik’ kariyerine son verdiğini söyledi.

Görsel: TV100

Kılıçdaroğlu’nu destekleyen Yarkadaş, CHP kurultayı öncesinde “Özgür Özel kazanırsa gazeteciliği bırakırım” demişti. Özel’in kazanmasıyla gözler Yarkadaş’a çevrilmişti.

Aynı zamanda TV100 yazarı ve yorumcusu Barış Yarkadaş, ‘aktif gazeteciliği’ bıraktığını açıkladı.

TV100’de ‘Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı’ programında konuşan Barış Yarkadaş, şu ifadeleri kullandı:

“Ben kamuoyuna verdiğim sözü tutuyorum. Türkiye’nin merak ettiği soruya yanıt veriyorum. Bugün 23.49 itibarıyla sizlerin huzurunda sizlere verdiğim üzere karakterim gereği aktif gazeteciliği bırakıyorum. Aktif gazeteci olarak olmasam da tv100’de siyaset yorumcusu olarak çalışmama devam edebilirim. Şuan itibariyle kamuoyuna sözünü tutuyorum. Yarın elime kamuoyunu ilgilendiren bir dosya gelirse bunu tv100.com’da ya da Twitter’da yazabilirim.”

Özel, Yarkadaş’dan kararını yeniden değerlendirmesini istedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Twitter hesabından paylaştığı açıklamada, Yarkadaş’tan kararını yeniden değerlendirmesini istedi

“Benim bir başarımın, bir gazetecinin meslek yaşantısına mal olmasını doğru bulmam. Barış Yarkadaş, önceki dönemde parlamentoda birlikte görev yaptığım bir arkadaşımdır. Kendisi geçmiş dönemde karşımda yer almışsa ve gazetecilik sınırlarını aşan yorumlarda bulunmuşsa da ben geçmişten yana bir kırgınlık taşımayacağıma dair delegelerimize ve kamuoyuna söz verdim. Sözüm sözdür. Barış Yarkadaş’ın kararını yeniden değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum, bu konuda yarın kendisini arayacağım.”