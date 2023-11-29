Yargıtay bozmuştu: Mızraklı'ya aynı ceza verildi

Cezası Yargıtayca bozulan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Selçuk Mızraklı’ya yeniden yargılandığı davada aynı ceza verildi.
Yargıtay, Mızkraklı’ya verilen dokuz yıl dört ay 15 gün hapis cezasını bozmuştu.
Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre mahkeme, yeniden yargılanan Mızraklı’ya 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
Mızraklı’nın cezasını yarı oranında artıran mahkeme, cezayı 10 yıl 15 aya çıkardı.
Daha sonra cezada indirime giden mahkeme cezayı 9 yıl 4 ay 15 güne düşürdü.
Böylece Mızraklı’ya aynı ceza verilmiş oldu.