Yapay zeka yayıncılık dünyasına girdi

Yapay zeka yardımıyla yılda 8 bin kitap basacağı iddiasında bulunan ‘Snipes’ adlı girişim, yazar ve yayıncıların tepkisini çekti.

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Snipes, kitapları yapay zeka yardımıyla düzenleyip kolayca dağıtabileceği iddiasına yazarlar ve yayıncılardan tepki geldi.

Şirketin Bookseller’daki profiline göre yakın zamanda 16 milyon dolarlık tohum finansmanı sağlayan Spines adlı girişim, gelecek yıl yapay zeka kullanarak 8 bin kitap yayınlamayı planladığını açıkladı.

Spines, yazarlardan kitaplarının yapay zeka yardımıyla düzenlenmesi ve dağıtılması için 1.200 ila 5.000 dolar arasında ücret talep edecek ve yazarların telif haklarının yüzde yüzünü elinde tutacak.

Ancak yazarlar ve yayıncılar, girişimi eleştirdi.

Bağımsız yayıncı Canongate, Bluesky’da tepkisini şöyle belirtti:

“Bu ahmaklar yazmakla veya kitaplarla ilgilenmezler. Eğer doğru anda doğru insanlara ‘Yapay Zeka’ derseniz, size 16 milyon sterlinlik bir fon sağlayacaklarını fark ettiler.”

‘Lost Ark Dreaming’ kitabının yazarı Suyi Davies Okungbowa da “Bunlar kitaplarla, okumakla uzaktan yakından ilgili herhangi bir şeyle ilgilenen insanlar değil. Bunlar fırsatçılar ve sömürücü kapitalistler” dedi.

Britanya’nın en büyük yazar, çizer ve çevirmen sendikası Yazarlar Derneği’nin başkanı Anna Ganley de şunları söyledi:

“Yazarları, eserlerinin yayınlanması için bir yazarın ödeme yaptığı herhangi bir yazar katkı sözleşmesi yapmadan önce son derece dikkatli düşünmeleri konusunda uyarıyoruz.

Söz konusu yapay zeka sisteminin yasadışı olarak toplanmış telif hakkı içeriği kullanılarak geliştirilmediğine dair garantiler olsa bile -ki bunların pek olası olmadığını düşünüyoruz- yapay zeka sistemlerine dayanarak sunulan hizmetin, özgünlük ve kalite eksikliği konusundaki endişeler de göz önüne alındığında bir yazarın bu yöntemle başarmayı umduğu şeyi elde etmesi çok düşük bir ihtimal.”

Geçtiğimiz hafta Microsoft, kitapları geleneksel yayıncılardan daha hızlı basmayı hedefleyen bir kitap baskı girişimi başlattığını duyurmuştu.

Bu ayın başlarındaysa HarperCollins’in yazarların izniyle bazı başlıklarının yapay zeka modellerini eğitmek için kullanılmasına izin vermek üzere Microsoft’la bir anlaşmaya vardığı ortaya çıkmıştı.