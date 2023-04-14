Yabancının hisse satışı 1 milyar doları aştı

Yabancı yatırımcılar, geçen hafta net 74,7 milyon dolarlık hisse senedi satarken ve 13,3 milyon dolar DİBS ve 8,4 milyon dolar şirket borçlanma senedi aldı. Böylelikle yılbaşından bu yana net hisse satışı 1 milyar doları aştı.

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Merkez Bankası haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS (devlet iç borçlanma senedi) stoku 1 milyar 243 milyon dolardan 1 milyar 225 milyon dolara inerken, şirket borçlanma senedi stokları 67,2 milyon dolardan 75,2 milyon dolara yükseldi.

Son satışla birlikte yabancıların hisse satış serisi beşinci haftaya taşınmış oldu.