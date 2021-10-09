Xiaomi kapı kilitlerini ‘akıllandıracak’

Çinli teknoloji devi Xiaomi, ürettiği akıllı kilit sistemi için 12 Ekim’den itibaren ön sipariş alacak.

Fotoğraf: Xiomi

‘Smart Door Lock X’ adı verilen yeni kilit, temassız açılabilecek ve bu sayede eller doluyken yaşanan zorluğun önüne geçilecek.

Sistem ayrıca kapıda uzun süreliğine dolaşan bir yabancı tespit ettiğinde ya da gariplik sezildiğinde bunu kayda alıp uygulama üzerinden bildirecek.

Xiaomi yöneticilerinden Qu Heng, kilidin, alınabilecek tüm güvenlik sertifikalarını aldığını ve hata oranının 1 milyonda 1’in altına düşürüldüğünü dile getirdi.

Kilit üç boyutlu yapıda bir ışık teknolojisine sahip. Yüz tanırken hataların en aza indirilmesine yardımcı olan bu ışığa RGB bir kamera eşlik ediyor.



Yüz tanıma modülünün içinde ise ufak bir projektör, kızılötesi ışık, RGB kamera, ışığa duyarlı sensör, uzaklık sensörü ve kızılötesi kamera var.

Kilit üzerinde ayrıca AMOLED bir ekran bulunuyor. Kapı kilidinin durumu gibi birçok bildirimin gösterildiği bu ekran, 6250 mAh değerinde bataryaya sahip.

Kilidin fiyatıyla ilgili bir bilgi ise henüz yok.