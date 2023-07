Xbox Live Gold gidiyor, yerine Game Pass Core geliyor

Microsoft, ‘Xbox Live Gold’un’ yerini alacak yeni bir ‘Xbox Game Pass Core’ aboneliği başlatıyor. Yeni abonelik Xbox çevrimiçi konsol çok oyunculu desteğini, fırsatları, indirimleri ve 25’ten fazla oyundan oluşan yeni bir küçük kataloğu içerecek.

Mevcut Xbox Live Gold üyeleri, 14 Eylül’de otomatik olarak Xbox Live Gold’la aynı fiyattan (aylık 9,99 dolar veya yıllık 59,99 dolar) Xbox Game Pass Core’a aktarılacak. (Not: Türkiye fiyatı ayrı belirleniyor)

Bu aboneliğin bir parçası olarak Microsoft, Xbox sahiplerinin yıllarca, her ay ücretsiz oyun almasına olanak tanıyan ‘Games with Gold’ avantajını da 1 Eylül’de sonlandırıyor. Geçmişte edinilen tüm Xbox 360 oyunları kütüphanede durmaya devam edecek ama Xbox One oyunları için Xbox Game Pass Core veya Game Pass Ultimate aboneliğine ihtiyaç duyulacak.

Microsoft’un Game Pass Core’a dahil ettiği 25’ten fazla oyun, Games with Gold’un yerini alacak şekilde tasarlandı ve Microsoft, yılda iki ila üç kez yeni oyunlar ekleyeceğini söylüyor.

Bu oyun kataloğu, tam Xbox Game Pass aboneliğinden çok daha sınırlı olacak. Microsoft abonelik kapsamında olan oyunların bir kısmını açıkladı. O oyunlar şöyle: