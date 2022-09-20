Woody Allen’ın emekliliği ‘gündemden düşmüyor’: Meğer hiç niyeti yokmuş

Dün ‘yönetmenlikten emekli olup roman kitap yazacağı’ yönündeki haberlerin yayımlanmasından sonra ABD’li oyuncu, yazar ve yönetmen Woody Allen’ın sözcüsünden aksi yönde bir açıklama geldi.

Woody Allen sette

Variety’nin haberine göre 86 yaşındaki yönetmenin sözcüsü yaptığı açıklamada “Woody Allen asla emekli olduğunu ve roman yazacağını söylemedi” dedi.

“Sinema deneyimini çok seven biri olduğu için, ‘çevrimiçi yayın platformlarına film yapmanın onun için çok eğlenceli olmadığını bu nedenle film yapmayı düşünmediğini’ söyledi. Şu anda emekli olmaya hiç niyeti yok ve 50’nci filmini çekmek için Paris’te olmaktan çok heyecanlı.”

‘Heyecan verici, dramatik ve aynı zamanda uğursuz’

Üzerinde çalıştığı filmi 2005 tarihli ‘Match Point’a (Maç Sayısı) benzeten Allen, ‘heyecan verici, dramatik ve aynı zamanda çok uğursuz’ diye niteledi.

Ünlü sanatçının beşinci mizah kitabı ‘Zero Gravity’ 27 Eylül’de İspanya’da yayınlanacak. ABD’de ise Arcade tarafından yayınlanıp Simon & Schuster tarafından dağıtılacak.

Kendisine yönelik taciz suçlamaları göz önüne alındığında ABD’deki desteği düştüğü için Avrupa’da daha sık çekim yaptığı düşünülen Allen 2020’de İspanya’nın San Sebastian şehri çevresinde çektiği ‘Rifkin’s Festiva‘ filmi ile San Sebastian Film Festivali’nin açılışını yapmıştı.