Woody Allen jübile filmini çekiyor: Bundan sonra roman yazacak

Kült filmleri kadar seks skandallarıyla da konuşulan 86 yaşındaki yönetmen Woody Allen, son filmi ‘Wasp 22’ ile jübilesini yapıp kariyerine veda etmeye hazırlanıyor.

Fotoğraf: Reuters

İspanyol LaVanguardia gazetesine konuşan Allen, film yapmayı bırakacağını ve roman yazmaya odaklanacağını açıkladı. Artık daha fazla film yapmak ya da senaryo yazmaya istemediğini belirten yönetmen, 50’nci filmi ‘Wasp 22′ ile jübilesini yapacak.

‘Heyecanı kalmadı’

Bir röportajında emeklilikle ilgili soruya ‘Asla olmayacağım. Film setinde ölmeyi düşünüyorum’ sözleriyle karşılık veren Allen, geçen haziran ayında oyuncu arkadaşı Alev Baldwin’e emekliliğin sinyalini ‘Film yapmanın artık heyecanı kalmadı’ sözleriyle vermişti.

Allen son yıllarda, eski sevgilisi Mia Farrow’un kızı Dylan Farrow’u yedi yaşındayken istismar ettiğine dair iddialarla gündeme gelmişti. Suçlamaların ardından Amazon, yönetmenin 68 milyon dolarlık dört film anlaşmasını iptal etmişti. Son filmlerinin dağıtımında da sorunlar yaşamıştı.