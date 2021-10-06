WhatsApp’ın çöküşü Telegram’a yaradı: Bir günde 70 milyon yeni kullanıcı

Facebook, Instagram ve WhatsApp’ta yaşanan kesinti nedeniyle anlık mesajlaşma uygulaması Telegram 70 milyon yeni kullanıcı kazandı.

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Sosyal medya devi Facebook ve sahibi olduğu sosyal medya platformları, pazartesi akşamından salı gecesinin ilk saatlerine kadar sınır geçit protokolünde meydana gelen hata nedeniyle büyük bir erişim sorunu yaşamıştı.

WhatsApp’ın dünya çapındaki en büyük rakibi Telegram’ın bu çöküş sırasında yeni kullanıcı sayısı fırladı.

Telegram’ın kurucusu Pavel Durov, o gün uygulamaya 70 milyon ek kullanıcının üye olduğunu aktardı.

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp ayrıca 2021 yılının başından beri rakiplerine kullanıcı kaptırmanın önüne geçemiyordu.

WhatsApp sene başında yaşanan veri gizliliği sözleşmesi krizini yönetemeyince milyonlarca kullanıcı başka alternatiflere yönelmişti.



Facebook, 2014 yılında WhatsApp’ı 19 milyar dolarlık bir anlaşmayla bünyesine katmıştı.