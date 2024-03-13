New York menşeili NiK Bentel Studio tasarım stüdyosu, yönetmen Wes Anderson’ın ikonik dünyasını ‘The Bentel’s Box Bag’ ile gerçek dünyaya taşıyor.

‘The Grand Budapest Hotel’deki pasta kutusundan ilham alan bu pembe deri çanta, tatlı mavi kurdele sapla taşınıyor ve Anderson filmlerinin eşsiz estetiğini somutlaştırıyor.

Çanta, manyetik bir kilitle kapanıyor. İçi süet bir astarla kaplı.

Anderson’ın ikonik renk paletinin üzerinde yine onun tipografisiyle tasarım stüdyosunun ismi yer alıyor.

Sadece 300 adet üretilecek ve her biri metalik bir kimlik kartı taşıyacak bu sevimli çantalar yalnızca NiK Bentel Studio’nın web sitesinde 13 Mart’tan itibaren satışa sunulacak.

Yani Wes Anderson ve NiK Bentel Studio hayranları ellerini çabuk tutsa iyi olur!