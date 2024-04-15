VitrA ile sürdürülebilir tasarımda yepyeni bir boyut

Advertorial

Gezegenimizi korumak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir yaşam alanı bırakabilmek için sürdürülebilirlik, döngüsel tasarım ve döngüsel ekonomi gibi kavramları sıklıkla duyar olduk. Doğal kaynakları korumak, enerji tasarrufu sağlayabilmek, dolayısıyla küresel ısınmanın başlıca nedeni olan sera gazı emisyonunu ve karbon ayak izini azaltabilmek için önemli olan bu kavramların, inovatif yaklaşımlar ve çalışmalar ışığında somut bir forma dönüştüğünü görmek de zaman zaman mümkün oluyor. İşte, VitrA Yüzde 100* Geri Dönüştürülmüş Seramik Lavabo da bu doğa dostu yaklaşımın bir sonucu.

VitrA’nın çevre dostu uygulamalarından yalnızca biri

Döngüsel ekonomiyi üretimin her aşamasında önemseyen ve merkeze koyan VitrA’nın çevre dostu tasarımı VitrA Yüzde 100* Geri Dönüştürülmüş Lavabo, dünyada ilk ve tek tamamı -hijyenik sır eklenmesi dışında- mevcut üretim sürecinde ortaya çıkan atıklardan üretilen seramik lavabo olma özelliğiyle dikkat çekiyor. Bu geri dönüştürülmüş lavabonun doğmasını sağlayan ise VitrA’nın çevresel etkiyi ve sürdürülebilirliği ön planda tutan vizyonu.

VitrA’nın 2022 Sürdürülebilirlik Raporu’na göre marka, toplam üretim faaliyetleri boyunca oluşan atıkların yüzde 86,6’sını geri dönüştürmüş durumda. Böylece normal şartlar altında bertaraf edilecek atıklar, değer kazanacak potansiyele sahip malzeme olarak ele alınıyor ve bu doğrultuda yeniden bambaşka bir formla hayata döndürülüyor. Oldukça yüksek olan bu geri dönüşüm oranı sayesinde ise ham madde kullanımının ve sera gazı emisyonunun azalması, enerji verimliliğinin artması ve doğal kaynakların korunması gibi önemli etkiler söz konusu oluyor.

Geri dönüşümden ‘dünyada ilk ve tek’ olmaya uzanan yolculuk

Dünyada tamamı geri dönüşümle üretilen ilk ve tek lavabo olan VitrA Yüzde 100* Geri Dönüştürülmüş Lavabo, inovatif ve döngüsel tasarım odaklı bir yaklaşımın yansıması. Mevcut üretim sürecinden kırık ya da çatlak çıkan, yani kullanılamayacak durumda olan seramiklerin öğütülmesinin ardından atık su tesislerinden çıkan posa gibi atıklarla bir araya gelmesi sayesinde oluşturulan çamur, bu doğa dostu lavabonun üretimi adına atılan ilk adımlardan oluyor. Üretilen çamur, kalıplara dökülüp ürüne form verilmesi sonrasında kurutuluyor ve son olarak sırlama-fırınlama işlemleri uygulanıyor. Böylece VitrA Yüzde 100* Geri Dönüştürülmüş Lavabo’nun üretim süreci tamamlanmış oluyor.

Geri dönüşümle yepyeni bir form kazanan VitrA Yüzde 100* Geri Dönüştürülmüş Lavabo sayesinde gezegenimiz, yeni kaynaklar ile oluşturulan ürünlere kıyasla önemli miktarda korunmuş oluyor. Bu sürdürülebilir tasarımla ürün başına yaklaşık 5 kg ham madde tasarrufu, elektrik üretiminde ise yüzde 38 oranında iyileşme amaçlanıyor. Ayrıca ISO 14040:2006 ve 14044:2006 standartlarına uygun olarak yapılan ‘Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi’ sonuçları, üretimde geri dönüştürülen maddelerin kullanılmasının yine ürün başına küresel ısınma potansiyelini yüzde 30 azalttığını gösteriyor.

Dayanıklı ve modern tasarım

Geri dönüşümün gezegenimize sunduğu olumlu yansımalara ek olarak VitrA Yüzde 100* Geri Dönüştürülmüş Lavabolar, herkesin yaşam alanında ya da ofisinde yer vermek isteyeceği tasarımlara da sahip. Dikdörtgen, yuvarlak, oval, TV ve asimetrik TV olmak üzere 5 farklı modeli bulunan VitrA Yüzde 100* Geri Dönüştürülmüş Lavabolar, modern ve trend çizgilerle tasarlanmış.

Ayrıca bu sürdürülebilir ürünler, dikkat çekici tasarımlarının yanı sıra dayanıklılık ve uzun ömürlülükleriyle de VitrA’nın diğer tasarımlarını aratmıyor. Yapılan çalışmalar, VitrA’nın diğer lavabo modelleriyle kıyaslandığında Yüzde 100* Geri Dönüştürülmüş Lavaboların da markanın kalitesinden ödün vermeden üretildiğini gösteriyor. Diğer bir deyişle zevkinizi yansıtan çevre dostu tasarımlarla banyonuzu tasarlarken uzun yıllar keyifle kullanabileceğiniz bir lavabo seçimi de yapabilirsiniz anlamına geliyor.

VitrA Yüzde 100* Geri Dönüştürülmüş Lavabo hakkında daha detaylı bilgi almak ve ürünleri incelemek için ürün sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

* İçerik olarak yaklaşık yüzde 100’ü üretim sürecinde ortaya çıkan ve bertarafa giden atıklardan üretilmiştir.