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Yaramazlara biraz batar!

Vedat İlbeyoğlu: 10 Ekim, katliamlar zincirinin en büyük halkasıydı

Bugün 10 Ekim…

Altı yıl geçti üzerinden Ankara-Gar katliamının.


“Yenilmez, asla kaybetmez…” denilen bir iktidarın, tek başına hükümet kurma pozisyonunu ilk kez yitirdiği 7 Haziran 2015 seçimlerinden hemen önce başlayan katliamlar zincirinin en büyük halkasıydı 10 Ekim… Seçim öncesinde Adana, Mersin, Diyarbakır, seçim sonrasında ise Suruç ve Ankara… IŞİD’li katillerin ellerini kollarını sallayarak cirit attıkları ‘güvenlik konsepti’ koşullarında bombalarla katledilen yüzlerce arkadaşımız, dostumuz, kardeşimiz…  

Vedat İlbeyoğlu’nun yazısı

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