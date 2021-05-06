Vebitcoin soruşturması: Gözaltına alınan beş kişi serbest bırakıldı

Muğla’da, işlemlerini durdurduğunu açıklayan kripto para platformu Vebitcoin soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen beş şirket çalışanı serbest bırakıldı.
Emniyet ve hastane işlemleri tamamlanan zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, Vebitcoin’in Türkiye’deki finansal kuruluşlarda bulunan hesaplarını bloke etmiş ve Vebitcoin firması ile yöneticileri hakkında inceleme başlatmıştı.
Muğla başsavcılığınca da Vebitcoin’in yürüttüğü işlemlerle ilgili mağduriyetler bulunduğu iddiaları üzerine 23 Nisan’da ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan soruşturma başlatılmış, şirket merkezinde ve bazı adreslerde yapılan arama ve el koyma işlemlerini müteakip şirket yöneticisi ve çalışanları olan dört kişi tutuklanmıştı.
Elde edilen deliller ve incelemelerin ardından yeni gözaltıların olabileceği öğrenilmişti.