Vali Yerlikaya: Bombalı saldırıda yaralanan 81 vatandaşımızdan 61’i taburcu oldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırıda yaralanan 81 kişiden 61’inin taburcu olduğunu duyurdu.

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İstanbul’un en işlek semtlerinden Taksim’deki İstiklal Caddesi’nde pazar (13 Kasım) bomba patlatılması sonucunda altı kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı.

Yaralıların durumuna ilişkin Twitter hesabından bilgi paylaşan Yerlikaya şunları kaydetti: “İstiklal Caddesi’ndeki bombalı terör saldırısında yaralanan 81 hastamızdan 61’i taburcu oldu. 14 hastamızın serviste, 6 hastamızın da yoğun bakımda tedavileri sürüyor. Tedavileri devam eden hastalarımıza Allah’tan acil şifalar diliyorum.”