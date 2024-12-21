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Yaramazlara biraz batar!

Vali Çiftçi: Palandöken Dağı'nda çığ altında kalan sporcu Emre Yazgan hayatını kaybetti

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Palandöken Dağı’nda çığ düşmesi nedeniyle milli sporcu Emre Yazgan’ın hayatını kaybettiğini bildirdi.

Fotoğraf: AA

Vali Çiftçi açıklamasında Palandöken Dağı’nda antrenman yaptıkları sırada üzerlerine çığ düşen sporcuların sağlık durumu hakkında Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi doktorlarından bilgi aldığını söyledi.


Hayatını kaybettiği açıklanan Emre Yazgan’ın doktorlar tarafından yaşama döndürüldüğünü belirten Çiftçi, şöyle devam etti:

“Doktorlarımızın bana ifade ettiği, şu an müdahalenin yoğun bakımda devam ettiği yönünde. Vücut sıcaklığını belli bir seviyeye getirmeye çalışıyorlar. Bu çalışmanın da 2 ila 5 saat sürebileceğini, şu anda Allah’tan ümit kesilmediğini, müdahalenin devam ettiğini söylediler.”

Çiftçi, olayda yaralanan beş sporcudan birinin Emre Yazgan’ın ikiz kardeşi Yunus Yazgan olduğunu ve tedavisine aynı hastanede devam edildiğini bildirdi.

Yaralı diğer üç sporcunun Erzurum Şehir Hastanesi’nde müşahede altında tutulduğunu anlatan Çiftçi, sağlık durumları iyi olan sporcuların akşam saatlerinde taburcu edilmelerini beklediklerini kaydetti.

Vali Çiftçi son açıklamasında şunları söyledi:

“14.30 itibarıyla Emre Yazgan kardeşimizin vefat ettiğini maalesef üzülerek paylaşmak durumundayım.”

Palandöken Dağı’nda çığ düştü

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