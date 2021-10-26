Uzun nöbetlere isyan eden asistan hekim: Bu acımasızlık; hepimiz İngilizce, Almanca çalışıyoruz

Ankara Şehir Hastanesi kadın doğum kliniği asistanı Rümeysa Berin Şen’in nöbet çıkışı evine dönerken kullandığı otomobille yaptığı kazada hayatını kaybetmesinden sonra asistan hekimler isyan etti. Uzun saatler tutulan nöbetlere tepki gösteren bir asistan hekim, “Burada kalmanın hiçbirimize faydası kalmadı” dedi.

‘Sabah 6’da gelip ertesi gün akşamı çıkıyoruz’

Anka’ya konuşan asistan hekim yaşadıkları zorlukları şöyle anlattı: “Gerçekten 36 saat çalışıyoruz. Bu bir şaka değil. Bunun cuma günü olup 24 saat olması gerçekleri değiştirmiyor. Gün aşırı devam ettiğimiz zaman evimize gitmiyoruz. Sabah 6’da işe geliyoruz ertesi gün akşam çıkıyoruz ve sonraki gün tekrar geliyoruz. Ben nöbetten çıktığımda ya da arkadaşlarım, o kadar olağan bir şey ki frene basarken reflekslerimiz zayıflıyor. Her gün işten çıkıp taksiyle gidemeyiz, kimse kusura bakmasın. Çalıştığımız nöbet parasının hepsini taksiye verebilecek maddi durumumuz yok. Uçuk ücretler aldığımızı mı düşünüyorlar bilmiyorum ama biz uçuk ücretler almıyoruz.

‘Ayaklarımızın altı yara oldu, insanlık dışı’

Biraz önce mesai saatlerimizi sisteme girdik. Bunu da doktor olarak biz yapıyoruz. Bunun için bir personel tutulmuş değil. Tam 360 saat girdik mesai artı nöbet, resmi kayıtlarda olan bir şey. Ben 1,5 yıllık kadın doğum bölümünü 1,5 yılda bıraktım ve dahiliyeye geçtim. Artık ayaklarımın altı yara olmuştu. 10 gün istisnasız günaşırı nöbet tuttuğum içindi. 36’ıncı saatimde sezaryene de girmiştim. Şu an o arkadaşımın ne hissettiğini o kadar iyi anlayabiliyorum ki. Bunlar insanlık dışı.

‘Birilerinin ölmesi de çözüm olmuyor’

Hastane dolup taşıyor, boş yerimiz yok. Koskoca hastane bile yetmiyor. Bu yanlışı birilerinin ya da bizlerin çözmesi gerekiyor artık. Siyasi mi bilmiyorum siyaset umurumda değil açıkçası. Birilerinin ölmesi de çözüm olmuyor. Hepimiz İngilizce, Almanca çalışıyoruz. Burada kalmanın hiçbirimize faydası kalmadı. Tıp fakültesini çok güzel duygularla bitirmiştim, hiçbir umudum kalmadı açıkçası. 15 nöbet tutup yedi nöbet parası aldığımız sistemde kayıtlı. Bu acımasızlık. Hiçbir devlet dairesinde ya da özel sektörde bunu yaşamazsınız.”