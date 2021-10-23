TTB Asistan Hekimler Kolu: Yoğun iş yükü, uykusuz nöbetler nedeniyle bir arkadaşımızı kaybettik

Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Kliniği asistanı, nöbet çıkışı evine dönerken kullandığı otomobille yaptığı kazada hayatını kaybetti. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu ‘yoğun iş yükü, gün aşırı uykusuz nöbetlerin yol açtığı çalışma koşulları‘ nedeniyle meslektaşlarını kaybettiklerini belirtti.

Fotoğraf: DHA

Çankaya ilçesi Ahlatlıbel Mahallesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı’nda yaşanan kazada nöbetten çıkan Şen yönetimindeki otomobil, yol kenarında duran 06 KB 957 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çevre esnafın ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, araçta sıkışan 25 yaşındaki Rümeysa Berin Şen’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Acı haberi alıp kaza yerine gelen Şen’in annesi Yasemin Şen ve iki kardeşi sinir krizi geçirdi. Rümeysa Berin Şen’in kız kardeşi Serra Şen, ablasının ölüm haberine inanmadığını belirterek “Ablam doktordu, gerçekten öldü mü benim ablam? Benim ablam nasıl olmaz artık” diyerek ağladı.

Şen’in annesi Yasemin Şen ise “Benim kızım cennete gitti. Rabbim ona 25 yıl ömür verdi. Kahvaltıyı hazırlamıştım, onu bekliyorduk” dedi.

Kamyon sürücüsünün gözaltına alındığı belirtildi.

‘Göz göre göre ölüme sürüklendi’

TTB Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu kazanın ardından yaptığı açıklamada şu ifadelei kullandı: “Yıllardır uyardığımız asistan hekimin çalışma şartlarının düzeltilmemesinin sonucunu çok ağır bir şekilde ödedik. Ankara’da bir asistan arkadaşımız hayatını kaybetti, göz göre göre ölüme sürüklendi. Ankara Şehir Hastanesi’nde asistan olan meslektaşımız çok sayıda servisten ve görevden sorumlu olduğu nöbetinin çıkışında trafik kazası sonrası hayatını kaybetti.”

Arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsü içinde olduğunu belirten asistan ve genç hekimler eylem çağrısında bulundu: “Bir arkadaşımızı daha tükenmişliğe, intihara, kaza görünümlü cinayetlere vermemek için; nöbet ertesi izin hakkımızı alana, çalışma şartlarımız düzelene kadar dayanışmamızı ve mücadelemizi büyüteceğiz. 25.10.2021 Pazartesi günü saat 12.30’da tüm asistan hekimleri ülkenin dört bir yanında hastanelerde meslektaşımızı anmaya, haklarımıza sahip çıkmaya çağırıyoruz.“