Uzman tahmini: Dolar/TL’de 25’e doğru zıplama olabilir

Vadeli işlem piyasaları uzmanı Dr. Tolga Uysal, seçim sonrası döviz kurunda 25 TL’ye doğru bir zıplama olacağını söyledi.

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Döviz kurları, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın döneminde uygulanan politikalar sonrası yükselişini sürdürüyor. Ancak iktidarsa dolardaki yükselişi durdurmak için piyasaya ‘arka kapı’dan müdahale ediyor.

Ancak azalan rezervler, dış ve iç belirsizlik döviz kurlarına yapılan baskıyı zorlaştırıyor.

Ekonomi gazetesinden Burcu Göksüzoğlu’na konuşan Deriva Danışmanlık’tan Dr. Tolga Uysal, seçimin ardından kim iktidar olursa olsun politika değişikliği gerektiğini vurgulayarak, “Faizlerin artması diyoruz, bu bir strateji olacaktır ama önce kim gelirse gelsin döviz kurunda 25’lere doğru bir zıplama olacağı kanaatindeyim. Dolar/TL ve Avro/TL tarafında düzeltme olması gerekiyor” dedi.

Uysal, seçime kadar dolar/TL’nin 19,50’ye doğru hareket edeceği tahmininde bulundu.