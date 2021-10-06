Üzerine televizyon düşen dört yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde, oyun oynarken üzerine televizyon devrilen Ferhat Çakmak (4), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Bu sabah kırsal Yukarıdurmuş Mahallesi’ndeki evinde oyun oynayan Ferhat Çakmak’ın üzerine televizyon düştü. Gürültü üzerine odaya giren aile üyeleri, televizyon altında kalan çocuğu ağır yaralı kurtararak sağlık ekiplerine haber verdi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Çakmak, ambulansla kaldırıldığı Ceylanpınar Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.
Ölümüyle ailesi ve yakınlarının büyük üzüntü yaşadığı Ferhat Çakmak’ın cenazesi, otopsinin ardından toprağa verildi.