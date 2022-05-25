Uzay’a gitmek için şimdiye dek 225 kişi başvurmuş

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Uzay’a gitmek için 225 kişinin kaydolduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bir Türk vatandaşının Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderilme sürecinin başladığını duyurmuştu.

Plana göre belirlenen şartlara uyan iki aday seçilecek, verilecek eğitimin ardından biri Uzay’a gönderilecek.

İstanbul Yaratıcılık Ağı Projesi’nin tanıtım toplantısında konuşan Varank, seçilecek Türk vatandaşının 2023’te 10 günlüğüne uluslararası uzay istasyonuna gönderileceğini söyledi.

Bu kişinin seçimi için 23 Haziran saat 20:23’e kadar başvuruların kabul edileceğini belirten Varan, “Daha 48 saat bile olmadan bu siteyi (https://uzaya.gov.tr/) tam 4 milyon vatandaşımız ziyaret etmiş” dedi.

Buna göre 31 bin kişi sistemde hesap açarken, 225 kişi kaydını tamamladı.

Uzay’a gidecek ilk Türk vatandaşı için toplam maliyetin yaklaşık 70 milyon doları bulacağı, bu konuda Türkiye’nin yakın dönemde işbirliğine gittiği ABD’li SpaceX firmasıyla anlaşıldığı söylenmişti.