Türk astronotu Uzay’a Elon Musk çıkaracak: 70 milyon dolara

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Lokman Kuzu, Uzay’a gidecek ilk Türk vatandaşı için toplam maliyetin yaklaşık 70 milyon doları bulacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bir Türk vatandaşının Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderilme sürecinin başladığını duyurmuştu.

Plana göre belirlenen şartlara uyan iki aday seçilecek, verilecek eğitimin ardından biri Uzay’a gönderilecek.

DW Türkçe’den Emre Eser’e konuşan Kuzu, Uzay’a astronot gönderme programının TUA iki yıl önce açıklanan 10 hedefinden biri olduğunu belirterek, maliyet de bu dönemde hesaplandığını söyledi.

10 günlük ve 30 günlük görevlere göre maliyetin değiştiğini belirten Kuzu, “Ancak yapılacak görevin şu an için yaklaşık maliyetinin 70 milyon dolar (1 milyar 130 milyon lira) olduğunu söyleyebilirim” dedi.

Kuzu, bu konuda Türkiye’nin yakın dönemde işbirliğine gittiği ABD’li SpaceX firmasıyla anlaşıldığını belirtti.

Erdoğan, SpaceX’in Kurucusu Elon Musk’la geçen aralık video konferansta görüşmüş, ikili, Türkiye’deki kamu ve özel sektör kurumlarıyla şirket arasında uydu ve uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda işbirliğini ele almıştı.