Türkiye’nin Uzay bütçesi ne kadar?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bir Türk vatandaşının Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderilme sürecinin başladığını söyledi.

Belirlenen şartlara uyan iki aday seçilecek, verilecek eğitimin ardından ise yalnızca biri Uzay’a gönderilecek.

Peki Türkiye’nin uzay çalışmalarına ayırdığı bütçe ne kadar? Diğer ülkeler kendi Uzay ajanslarına ne kadar harcıyor?

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın Türkiye Uzay Ajansı’na 2022 için toplam yatırımı 18 milyon 708 bin lira. Ancak ajans için ayrılan tutar bununla sınırlı değil.

2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Yatırım Programı’na göre, Milli Uzay Programı 1’inci Safha Çalışmaları projesine 2021-2024 yıllarında 2 milyar 269 milyon lira harcanacak.

13 Aralık 2018’de kurulan Türkiye Uzay Ajansı’na merkezi bütçeden 2022 yılı için 61 milyon lira ayrıldı. Bu bütçenin 16 milyon lirası personel giderlerine, 3 milyon lirası SGK primlerine ayrılacak. Yatırımın dahil olduğu mal ve hizmet alımına ise 11 milyon lira harcanacak. Bu bütçenin 2023 yılında 67 milyon, 2024’te ise 72 milyon olacağı tahmin ediliyor.

2022 yılı için bugün itibariyle kabul edilen 61 milyon liralık bütçe, 3 milyon 828 bin 123 dolara karşılık geliyor.

Dünyada uzay yarışında öne çıkan diğer ülkelerin ajanslarına ayırdıkları bütçeler ise şöyle:

* ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA): 23 milyon dolar

* Avrupa Uzay Ajansı (ESA): 6,49 milyar Euro

* Rusya’nın uzay ajansı Roscosmos: Yıllık ortalama 2 milyar dolar

* Almanya Uzay Ajansı DLR: 2019’da toplam 1 milyar 155 milyon Euro (Almanya ayrıca ESA’nın fonlamasının yüzde 21,3’ünden sorumlu)

* Birleşik Krallık Uzay Ajansı (UKSA): 569 milyon pound (İngiltere ayrıca ESA’nın toplam fonlamasının yüzde 9’undan fazlasına katkı sunuyor)

* Japon Uzay Ajansı (JAXA): 500 milyon dolar

* Çin: Tahmini 8 milyar dolar

* Hindistan: Yaklaşık 2 milyar dolar

Yolculuk maliyetleri

Uluslararası Uzay İstasyonu’na gidişlerin maliyeti yöntem ve şirketlere göre farklılıklar gösteriyor.

Örneğin ABD merkezli SpaceX şirketi 2021’de astronotu göndermek için en az 50 milyon dolar talep ediyor.

Rusya ise Soyuz roketleriyle aynı görev için astronot ulaşımına en az 80 milyon dolar maliyet çıkarıyor.