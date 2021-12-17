Erdoğan-Elon Musk görüşmesinin görüntüleri yayınlandı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Tesla ve SpaceX’in Kurucusu Elon Musk’la video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, dünkü görüşmede Türkiye’deki kamu ve özel sektör kurumlarıyla şirket arasında uydu ve uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda işbirliğinin ele alındığını duyurdu.

Görüşmede, elektrikli otonom araçlar ve dijital ekonomi konuları ile uzun dönemli yatırımlar ve mevcut işbirliğini geliştirecek adımlar değerlendirildi.

Türkiye’nin üretim aşamasında olduğu elektrikli araç TOGG’un lityum bataryaları konusunda atılabilecek ortak adımların da konuşulduğu görüşmede, Türkiye’nin SpaceX aracılığıyla ocak ayında uzaya fırlattığı TÜRKSAT 5-A uydusunun ardından TÜRKSAT 5-B uydusunun uzaya fırlatılma süreci ele alındı.

Erdoğan, Türkiye’nin Milli Uzay Programı kapsamında yaptığı diğer çalışmalardan da bahsetti.