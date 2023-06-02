‘Uyuyan Güzel’ büyük katliama hazırlanıyor

Prensesler birer birer ‘masum’luktan çıkıp, dehşet saçan katillere dönüşüyor. Sindirella’nın ardından Uyuyan Güzel macerası da kanlı bir korku hikayesine dönüşüyor.

Fotoğraf: Disney

Klasik çocuk karakterleri ve peri masallarının telif süresinin dolmasıyla birlikte, korku filmi yönetmenleri izleyicilerine çılgın yorumları sunmak için fazla mesai yapıyor.

Bunlardan ilki, çizgi film karakteri ‘Winnie the Pooh’un bir katile dönüştüğü ‘Winnie-the-Pooh: Kan ve Bal’ filmiydi. Onu takip eden Peter Pan, Bambi ve Sindirella’nın ardından sıra şimdi de Uyuyan Güzel’e geldi.

Klasik çocuk masalı ‘Uyuyan Güzel’in Katliamı’ adıyla beyazperdeye taşınmaya hazırlanıyor.

‘Sindirella’nın Laneti‘ filminin yönetmeni Louisa Warren’ın yönetmenliğini yapacağı film, Uyuyan Güzel’in uzun uykusundan uyandıktan sonra yaşananları konu alacak:

“Prenses bir gün uyanır ve Kraliçe Velma’nın yalanları yavaş yavaş ortaya çıkar. Bundan sonra ise işler değişir, kan ve dehşeti peşi sıra sürükler.”

En rahatsız edici korku filmi olmaya aday

Warren, şimdiye kadar çekilmiş en rahatsız edici korku filmini ekrana taşıdığını söylüyor:

“Bu film bildiğiniz her şeyi değiştirecek. Film yabani, karanlık ve gerçekten korkutucu. Şimdiye kadar izlediğiniz en rahatsız edici korku deneyimini yaşatacağım. Yalanlar olacak, kan olacak ve tabii ki büyük bir katliam da olacak. Eğer orijinal hikâyeye bakarsanız kullanılabilecek çok fazla materyal olduğunu göreceksiniz.”

2023 yılının ilerleyen aylarında vizyona girmesi planlanan filmin oyuncu kadrosu da netleşmiş durumda. ‘Prenses Thalia’ rolünde Lora Hristova yer alırken, ona Lila Lasso, Leah Glater, Robbie Taylor, Sophie Rankin, Charlotte Coleman ve Judy Tcherniak eşlik edecek.