‘Winnie the Pooh’dan yetişkinlere özel yeni dizi

Britanyalı yazar A. A. Milne’in kaleme aldığı ‘Winnie The Pooh’ çizgi filminin ana karakteri Christopher Robin’in hayatına odaklanacak, yetişkinlere özel yeni bir dizi geliyor.

Görsel: Disney

Variety‘nin aktardığına göre serinin sevilen karakteri, tıpkı yeni film uyarlamasında olduğu gibi yetişkinlere yönelik olacak. Live-action ve animasyon karışımı olarak hazırlanacak diziyi Boat Rocker ve Bay Mills Studios birlikte hazırlayacak.

Robin’ni uyuşturucu bağımlısı ve çeyrek yaş krizini atlatmaya çalışan bir New Yorklu olarak izleyeceğimiz dizinin tanıtımında şu ifadeler yer alıyor:

“Christopher Robin, Hundred Acres adlı terk edilmiş apartman kompleksinin dışında uyuşturucuya bağımlı, metruk bir yaşam sürmektedir. Kendisi uyuşturucu sayesinde açılan bir kapının ötesinde yaşayan tuhaf konuşan hayvanların yardımıyla çeyrek yaş krizini atlatmaya çalışan, hayal kırıklığına uğramış bir New Yorkludur.”

Şu an için Robin’i kimin canlandıracağı, çekimlerin ne zaman yapılacağı veya hangi platformda yayınlanacağı gibi bilgiler açıklanmadı.