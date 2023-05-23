‘Külkedisi Sindirella’ elini kana buluyor

‘Külkedisi Sindirella’ bu kez masum bir prenses değil, dehşet saçan bir ‘katil’ olarak izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Klasik çocuk karakterleri ve peri masallarının telif süresinin dolmasıyla birlikte, korku filmi yönetmenleri izleyicilerine çılgın yorumları sunmak için fazla mesai yapıyor.

Bunlardan ilki, çizgi film karakteri ‘Winnie the Pooh’un bir katile dönüştüğü ‘Winnie-the-Pooh: Kan ve Bal’ filmiydi. Kısa süre önce vizyona giren yapımın ardından şimdi de Sindirella elini kana buluyor.

Collider’in aktardığına göre kötü kalpli üvey annesi ve üvey kız kardeşleri tarafından kötü muamele gören ‘masum’ prenses korkunç bir katile dönüşüyor.

ChampDog Films, Louisa Warren’ın yönetmenliğini üstleneceği ‘Sindirella’nın Laneti’ filmini duyurdu. Filmin konusuna ilişkin şimdilik herhangi bir ayrıntı verilmezken yönetmen Sindirella’nın korkunç cinayetler işleyeceğini söyledi.

Yapılan yorumlara göre Sindirella’nın hedefinde büyük olasılıkla üvey annesi ve üvey kız kardeşleri olacak.

Öte yandan, Sindirella’nın saraydaki baloya gidebilmesi için bal kabağını arabaya, fareleri atlara dönüştüren iyilik perisinin de ‘intikam peşinde koşan kana susamış’ bir karakter olma ihtimali var.

‘Sindirella’nın Laneti’nin Ekim 2023’te vizyona girmesi bekleniyor.