‘Uyuşturucu kaçakçılığı’yla suçlanan işadamı Ali Osman Akat tahliye edilmiş

‘Uyuşturucu kaçakçılığı’yla suçlanan L’Actone’un Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Akat’ın tahliye edildiği ortaya çıktı.

Beş aydır tutuklu Akat’a ‘uyuşturucu kaçakçılığı’ suçlamasıyla 135 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Akat, geçen cuma İstanbul ağır ceza mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

Kendini savunan işadamı, pandemi döneminde en büyük ihracatını şirketinin yaptığını, bu nedenle tanımadığı bir sürü düşmanının oluştuğunu dile getirdi.

Akat, suçlamaları reddederken, dava konusu olmasını sağlayan kişinin ortaya çıkarılmasını istedi.

Mahkeme, Akat’ı Türkiye’den çıkış yasağıyla tahliye ederken, diğer sanıklar Süleyman Yekenkunrul ve Tevfik Akan Atak’ın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.