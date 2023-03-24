Ussal Şahbaz: Türkiye ekonomisi artan emlak fiyatlarının tehdidi altında

İstanbul’da geçen sene ev fiyatları %156 artmış. İstanbul’un iki komşusu Kocaeli ve Tekirdağ’daki artışlar ise %181 ve %165 oranında (Kaynak: Endeksa).Bunlar tüketici enflasyonunun yaklaşık iki katı artışlar. Emlak fiyatlarıyla ilgili Londra ile ilgili ne risk varsa İstanbul için de var. Dolayısıyla Türkiye ekonomisi artan emlak fiyatlarının tehdidi altında. Peki bu hale nasıl geldik?

Birinci neden tabii ki küresel olarak on yılı aşkın süredir devam eden düşük faiz. Dünya düşük faizi bırakırken biz devam ediyoruz. Para sabit getirili makul araçlarda değerlendirilemeyince, varlık fiyatları ve en başta da ev fiyatları artıyor. Oysa ev sadece bir finansal yatırım aracı değildir. Bu nedenle ekonomi politikaları, barınmanın geniş ekonomik ve sosyal etkilerine göre tasarlanmalı. İkinci neden, yabancıların ev alımı. Londra’da Arapların, Rusların aldığı ama oturmadığı evler nedeniyle karanlık hale gelen mahalleler yıllardır sorun. Emlak lobisi bu sorunun çözümü önündeki büyük engellerden biri. Aynı sorunlar bizde de hızla oluşacak. Artık Londra’dan ev alamadıkları için İstanbul’a yönelen Ruslar da bu süreci hızlandırdı. Belirli yerlerde iki sene yabancıların mülk almasının tamamen yasaklanması lazım. Üçüncü neden, imar kuralları dünyanın her yerinde emlak fiyatlarını –genelde yukarı doğru—şekillendiriyor. En kötüsü de kuralların keyfi olması. Londra’da bu keyfiliği meşrulaştırmak için “özel projelerle yapılan binalara özel izin veriyoruz” diyorlar. Bunları yapan mimarlara da “ganimet mimarları” (trophy arthictects) deniyor. Eğer gökdeleninize imar izni almak istiyorsanız abidik gubidik, bu nedenle de inşaat maliyetleri normalin çok üzerinde olan mimari projeler üretiyorsunuz. Sonra da bunları şehre sadece yılda iki hafta gelecek Araplara satıyorsunuz. Ne yazık ki, Türkiye’de de imar planlarını değiştirmek için benzer abidik gubidik işler yapılıyor.

Ussal Şahbaz’ın yazısı