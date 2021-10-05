Ürünlerini pazarlamak için adını kullanan şirket Clint Eastwood’a 6,1 milyon dolar ödeyecek

ABD’li oyuncu Clint Eastwood (91), ürünlerini pazarlamak için adını kullanan şirkete açtığı davada 6,1 milyon dolar (54,03 milyon lira) tazminat kazandı.

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Usta oyucu ve onun isim hakkı dahil birçok hakkı elinde tutan şirket Garrapata, geçen yıl, ABD’nin Los Angeles kentinde, Eastwood’un CBD (kannabinoidol) ürünlerini kullandığı ve savunduğunu iddia eden Litvanyalı şirkete açtıkları davada haklı bulundu.

Hakim R. Gary Klausner, ‘Mediatonas UAB’ adlı şirketin parayı ödemesinin yanı sıra Eastwood’un adını ve benzerlerini kullanmaktan derhal vazgeçmesini istedi.

Dava dilekçesinde, Eastwood’un ‘CBD işine girmek için sinemayı bırakacağı’ ve bu ürünlerin savunucusu olduğu gibi asılsız bilgilerin yer aldığı, bu tür haberler yayınlandığı belirtildi.

Eastwood’un açtığı ikinci bir davada ise 10 şirket ve kişinin internette CBD ürünleriyle ilgili arama yapıldığı aşamada oyuncunun adını kullandığı ifade edildi.

Eastwood’un avukatı, “Bay Eastwood’un bu ürünlerle hiçbir ilgisi yoktur ve asla bu tür röportajlar vermemiştir, açıklama yapmamıştır” dedi.