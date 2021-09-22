91 yaşında hala üretmeye devam eden Clint Eastwood: İşim henüz bitmedi

Ünlü ABD’li yönetmen ve oyuncu Clint Eastwood, 91 yaşında olmasına rağmen neden hâlâ film çekmeye devam ettiği yönündeki sorulara yanıt verdi: “Sinema endüstrisinde işim henüz bitmedi.”

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Eastwood, hem oyuncu hem de yönetmen olarak neredeyse 70 yıla yayılan üretken bir kariyere sahip. 91 yaşındaki Hollywood ikonu, bu yıl hem başrolünde yer aldığı hem de yönetmenliğini yaptığı ‘Cry Macho‘ isimli bir filme daha imza atmayı başardı.

Eastwood’un asıl çıkışı ise 1964 yapımı ‘Bir Avuç Dolar’ ve takiben 1965 yapımı ‘Birkaç Dolar İçin’ filmleri ile oldu. 1966 senesinde, aynı serinin son filmi ‘İyi, Kötü ve Çirkin’ ile Eastwood, artık dünya çapında tanınan bir aktördü.

Sanatçının ayrıca ‘Affedilmeyen’, ‘Yasak İlişki’, ‘Uzay Kovboyları’, ‘Gizemli Nehir’ ve ‘Milyon Dolarlık Bebek’ gibi önemli yapıtlarda imzası var.

Eastwood, 375 milyon dolarlık serveti ve dört Oscar ödülüyle zenginliğin ve şöhretin zirvesine çıkmış olsa da sinemadan vazgeçmek için doğru zamanın henüz gelmediği görüşünde.

The Los Angeles Times’a konuşan duayen isim, 90’lı yaşlarına gelse de endüstride işinin henüz bitmediğini ve izleyiciler onu görmek istemeyene kadar üretmeyi sürdürmek istediğini belirtti.

Eastwood şunları söyledi: “Bunun yeterli olup olmadığını merak ettiğim noktaya geldim ama henüz öyle düşündüğüm noktaya gelmedim. 20 yaşında gibi görünmüyorum, ne olmuş yani? Bu sadece oynayabileceğiniz daha ilginç adamlar olduğu anlamına gelir. “