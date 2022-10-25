Unilever kuru şampuanlarını ‘kanser riski nedeniyle’ toplatıyor

Unilever’in yüksek ‘benzen‘ içerdiği için kanser açısından risk barındıran kuru şampuanları arasında Dove, Nexxus, Suave gibi markalar var.

Fotoğraf: FDA

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) internet sitesinden yaptığı açıklamada, Unilever’in farklı marka adlarıyla ürettiği aerosol (sprey) formlu kuru şampuanları gönüllü olarak piyasadan çektiğini duyurdu.

Açıklamada, Dove, Nexxus, Suave, TIGI (Rockaholic ve Bed Head) TRESemmé markalı ürünlerin, Ekim 2021’den önce üretilen bazı şampuanları içerdiği belirtildi.

Ubnilever’in Amerika Birleşik Devletleri’nde dağıtılan ürünlerini toplatma sebebi, içeriklerindeki yüksek ‘benzen‘.

Benzen, kanserojen maddeler arasında sınıflandırılıyor. Sulunum, ağız ya da deri yoluyla maruz kalınan benzen, lösemi ve kemik iliği kanseri gibi hastalıklara ve yaşamı tehdit eden başka sorunlara yol açabiliyor.

Geçen yıl da P&G toplatmıştı

Gıda ve İlaç Dairesi, Unilever ABD’nin ürünleri özenli bir şekilde toplattığını ve perakendecileri geri çağrılan ürünleri raflardan kaldırmaları konusunda bilgilendirdiğini belirtti.

Geçen yıl da Procter&Gamble (PG), kuru şampuan kuru saç kremi de dahil olmak üzere 30’dan fazla aerosol saç bakım ürününü ve deodoranı aynı sebeple geri çağırmıştı.

Geçtiğimiz hafta ise ABD’de Jenny Mitchell adlı kadın L’Oreal’e saç düzleştirici ürünler yüzünden kanser olduğu gerekçesiyle dava açmıştı.