ABD’de bir kadın ‘saç düzleştirici ürünler yüzünden rahim kanseri olduğu’ iddiasıyla L’Oreal’e dava açtı

Kadının ‘saç düzleştirici ürünler yüzünden rahim kanseri olduğu’ iddiasıyla açtığı dava, Ulusal Kanser Enstitüleri’nin ‘kimyasal saç düzleştirme ürünlerinin kullanımı ile rahim kanseri arasında bağlantı kuran araştırmayı’ yayınlanmasından birkaç gün sonra geldi.

Barron’s haberine göre, Jenny Mitchell adlı kadının avukatı dün açtığı davanın dilekçesinde, müvekkilinin ürünleri yirmi yıldan fazla bir süredir kullandığını, ardından rahim kanserine yakalandığını ve rahmini aldırmak zorunda kaldığını söyledi.

Dava, ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri’nin (NIH) ‘saçları düzleştiren kimyasal ürünlerle rahim kanseri arasındaki ilişkiyi gösteren yeni bir bilimsel araştırma’ yayımlamasından birkaç gün sonra geldi.

Mitchell’in avukatı Ben Crump yaptığı açıklamada, “Siyah kadınlar uzun zamandır kendilerine özel olarak pazarlanan tehlikeli ürünlerin kurbanı” dedi: “Muhtemelen Bayan Mitchell’in trajik vakasının, şirketlerin siyah kadınları karlarını artırmak için yanlış yönlendirdiği sayısız örnekten biri olduğunu keşfedeceğiz.”

Davada Fransız kozmetik devi L’Oreal’ın ABD’deki yönetiminde ve diğer başka şirketlerden tazminat talep ediliyor.

L’Oreal davaya hemen yanıt vermedi.