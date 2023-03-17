Ümit Zileli: 157 bin oy alan bu partiden nasıl bir fayda bekleniyor

Raporda, Mustazaflar Hareketi (Hizbullah) başlığında yer alan bilgilere göre Hüseyin Velioğlu’nun kurucusu olduğu örgütün, 1991- 2001 arasında şiddete başvurarak illegal kimliğe büründüğü, Beykoz Operasyonu sonucu dağıldığı ancak 2004’te Mustazaflarla Dayanışma Derneği’nin kurulmasıyla toplandığı belirtiliyor. Örgütün, devleti “tağuti” (hak yoldan saptıran) ve “darülharp” (İslamlaştırılması gereken savaş alanı) kabul ettiği, derneğin ise 2012’de Hizbullah’ın devamı olduğu gerekçesiyle kapatıldığı kaydediliyor. Derneğin kapatılmasının ardından “propaganda imkanının daha iyi olduğu gerekçesiyle HÜDA PAR’ın kurulduğu aktarılıyor.

Bitmedi, raporda, gayri İslami, laik, Kemalist zulüm rejimine karşı mücadeleyi varlık nedeni gördüğü vurgulanan örgütün ümmetçi fikirleri olduğu, İslam’ın hakim olmadığı tüm rejim ve yönetimleri gayri İslami kabul ettiği de belirtiliyor

Diyanet’in “örgüt” olarak söz ettiği HÜDA PAR ile ilgili “şiddet potansiyeli” tahlili de dikkat çekici doğrusu:

-Tarihinde yaşananlardan dolayı kimilerine göre tekrar şiddete başvurma potansiyeline sahiptir. Yoğun bir şehitlik vurgusu üzerinden kendi bağlılarını aksiyoner hale getirmekte ve onların harekete bağlılıklarını bu şekilde diri tutmaktadır.

Tüm bunların ardından ne denir bilemedim. 2018 seçimlerinde toplam 157 bin oy alan bu partiden nasıl bir fayda bekleniyor anlayamadım…

–Siz anladıysanız bravo doğrusu!..

Ümit Zileli’nin yazısı