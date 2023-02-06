Ümit Özdağ ‘Yağmacı var’ dedi, ‘vur emri’ istedi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, deprem bölgesinde yağma yapıldığını öne sürerek ‘vur emri’ çıkarılmasını istedi.

Ümit Özdağ, yağmacılara karşı ‘vur emri’ istedi. (Twitter)

Özdağ, Twitter’dan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı etiketleyerek şunları yazdı: “Bölgeden alçakça yağma görüntü ve haberleri geliyor. Yağmacılara karşı asker ve polise vur emri verilmeli. Aksi takdirde ülke olarak önü alınamayacak başka olaylar ile karşı karşıya kalacağız.”

Özdağ’ın bu mesajına Twitter’dan sert tepkiler yükseldi.

Bölgeden alçakça yağma görüntü ve haberleri geliyor. Yağmacılara karşı asker ve polise vur emri verilmeli. Aksi takdirde ülke olarak önü alınamayacak başka olaylar ile karşı karşıya kalacağız. @RTErdogan — Ümit Özdağ (@umitozdag) February 6, 2023

Kırıkkanat’tan destek

Özdağ’ın bu paylaşımını Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat da destekledi.

Kırıkkanat gelen tepki yorumuna, “Ama doğru söylüyor! 99’da vur emri verildi. Yağma başladı afet bölgesinde” diye yanıt verdi.

Ama doğru söylüyor! 99’da vur emri verildi. Yağma başladı afet bölgesinde! — Mine G. Kırıkkanat (@mkirikkanat) February 6, 2023

Bu sabah 04:17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde, öğlen 13:24’teyse yine Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 7,6’lık bir deprem meydana geldi.

Depremler başta bölgedeki 10 kent olmak üzere Türkiye’nin birçok kentinde de hissedildi.

Biri 6,6 büyüklüğünde 107 artçı deprem meydana geldi. 19:25 itibariyle ölü sayısı 1541.