Silivri Cezaevi’nde tutuklu Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ‘rutin kontrol’ için hastaneye götürüldü.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ. Fotoğraf: AA

Özdağ’ın ‘MİT Kanunu’na muhalefet’ ve ‘hakaret’ suçlamarıyla yargılandığı davaların ilk duruşmaları bugün arka arkaya Ankara’da görüldü.

ANKA‘nın haberine Özdağ hastanede rutin kontrolü olduğu duruşmaya katılamadı. Avukatları da aynı gerekçeyle mazeret bildirdi. İki duruşmada 8 Temmuz’a ertelendi.

Özdağ, 26 Şubat 2020’de milletvekiliyken “Türk ordusu 2 bin kilometre uzaklıkta, Libya’da bir Arap iç savaşına müdahil hale getirilmiş ve halen çatışmaların içindedir” demiş, iki Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) üyesinin hayatını kaybettiğini belirterek isimlerini açıklamıştı.

Vekilliği sona eren Özdağ’a bu nedenle ‘MİT Kanunu’na muhalefet’ suçlamasıyla üç yıldan yedi yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.

Özdağ hakkındaki ‘hakaret’ davasıysa HDP’nin şikayeti üzerine açılmıştı.

Özdağ ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamasıyla 21 Ocak’tan bu yana tutuklu.