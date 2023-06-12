Ümit Özdağ, AKP’den bakanlık istediğini doğruladı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, AKP’yle yaptığı görüşmede içişleri bakanlığını istediklerini ancak ‘sığınmacıların gönderilmesini kabul etmedikleri için’ bu anlaşmanın sağlanmadığını söyledi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ. (AA)

Sözcü yazarı Ruhat Mengi’nin, ata ittifakının cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’ın “İkinci tur öncesi o da AKP ile görüşmek istedi, AKP’den bakanlık talep etti, istediği olmayınca vazgeçti, tarafsız kalacağını söylemişti” sözlerini hatırlattığı Özdağ şu yanıtı verdi:

*Ben bunu kendim açıkladım, biz hem CHP ile görüştük, hem AKP ile görüştük, her iki partiye de aynı şartları sunduk. Anayasa’nın ilk dört maddesinden taviz verilmeyecek, 66’ncı maddeden taviz verilmeyecek, terörle mücadele devam edecek ve sığınmacılar vatanlarına dönecek.

*AKP’nin, Numan Kurtulmuş’un bize verdiği cevap “Tamam, 66’ncı maddeyle, ilk dört maddeyle sorunumuz yok, terörle mücadele edeceğiz ama biz sığınmacıların bir milyonuna Suriye’nin kuzeyinde inşaatlar yapacağız, oraya yerleştireceğiz” oldu.

*Biz dedik ki; “Hayır, Türkiye’de sadece Suriyeliler yok. Afganlar var, Pakistanlılar var, toplam 13 milyon. Bunların bir sene içerisinde geri yollanması gibi bir planımız var. Biz bu planımızın gerçekleşmesini istiyoruz. Türkiye için en önemli mesele budur. Bunun için de içişleri bakanlığını istiyoruz. İçişleri bakanlığını bize verirseniz ve bu projeyi uygulayabilirsek size destek oluruz.” AKP buna “Hayır” dedi, Kemal Bey de bu projeye “Evet” dedi.

*Yani biz hem AKP’yle, hem CHP’yle görüştük, bunu da Kemal Beyle protokol imzaladıktan sonra yaptığımız toplantıda açıkladık. Yani Sinan Oğan gizli bir şey söylemedi ki, “Biz AKP’den bakanlık istemişiz”, kız mı isteyecektik?

*13 milyon sığınmacının gitmesi durumunda, Türkiye’nin en ağır meselesinin çözülmesi için bunu yapardık, zaten bu teklifte bulunduk ama onların sığınmacıları yollamaya niyetleri olmadığı için reddettiler. Böylece Türk toplumu da bunu gördü; AKP kalırsa sığınmacılar kalır.