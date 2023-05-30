Ümit Özdağ, yerel seçimler için MHP’ye göz kırptı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Halk TV’de açıklamalarda bulunuyor. Özdağ yerel seçimlerde bazı bölgelerde MHP’yle işbirliği yapabileceklerini söyledi.

Fotoğraf: Youtube/Halk TV

Özdağ, şunları söyledi:

*Bu seçimlerin iki senelik olduğunu düşünüyorum. Beş sene gitmeyecek bu hükümet. Yerel seçimlerden sonra yeniden seçim takvimi başlayacak.

*Numan Kurtulmuş bize ‘beş milyon Suriyeli var, bir milyonu yollayacağız, geri kalanına vatandaşlık vereceğiz’ demişti. Gerçekten yollanacak mı? Ne zaman yollanacak?

*Seçim sonucunu hukuken kabul etmek derken saygım var ama politik olarak yok çünkü yanlış tercih kullanıldı. Cumhur ittifakı seçmeni ülkesinin işgal edilmesini, ülkenin iç savaşa sürükleneceği yönde oy kullandı. Bunu bilerek yapmadı. Nasıl olsa Erdoğan bir şekilde çözer diye yaptılar bunu ama bu hatalı güven. Sosyolojik yapı değişirse en güçlü orduyla bile hakimiyet kuramazsınız. Türkiye’nin demografisi değişiyor, bunun da sonucu olacak.

*Anket şirketleri bilerek bizi göstermedi, potansiyelimizin altında gösterdi. Siz kısa pantolonla gezerken ben 1990’larda en büyük anket şirketlerinden birini yönetiyordum. Hepiniz alaylısınız. Size de ders veririm, yanınızda çalışanlara da. Paramız yokken 1,5 milyon oy aldık.

*Zafer Partisi olmasaydı, ata ittifakı olmasaydı bu seçimler birinci turda biterdi. Anayasa’nın 66. maddesini cumhur ve millet ittifakına kabul ettirdik, kafalardaki kuşkuyu bitirdik. Zafer Partisi, Atatürk çizgisindeki bir Türk milliyetçiliğini siyasete soktu. Türk milliyetçiliğinin yükselmesi Zafer Partisi sayesinde olmuştur. Ne İYİ Parti, ne MHP sayesinde.

*(Tuğrul Türkeş’in milliyetçi lig düşüncesi hakkında) Bu fikrin babası Sinan Baykent adlı bir siyaset bilimci. Baykent, Türkeş’in de danışmanlığı yaptı. Sinan Bey bu fikri önce bana ve Tuğrul Bey’e açtı. Bu görüşün ortaya çıkması dahi Zafer Partisi’nin verdiği mücadele sonucunda oldu. Yoksa cumhur ittifakının içinde milliyetçilik yapamazsınız. Millet ittifakında da İYİ Parti’nin duruşuyla yapamazsınız. Bir milliyetçilik tartışması yapılacaksa Zafer Partisi çevresinde yapılacak. Yerel seçimlerde bu olabilir mi? Olabilir.

*Diyelim yerel seçimlerde ‘X’ ilçesinde İYİ Parti Zafer Partisi’ne gelip veya Zafer Partisi İYİ Parti’ye gidip şu adayı destekleyelim dedi, olabilir. Ya da aynı şey MHP’yle olabilir mi? Bilmiyorum, olabilir. Üçünün bir arada aynı adayı desteklemesi, mesela Adana’da üç partinin birlikte aday çıkarması, bilmiyorum, hiç kolay değil çünkü bir de cumhur ve millet ittifakları var ama düşünülebilir tabii bu.

*Mücadeleye kaldığımız yerden devam ediyoruz.

*(Kılıçdaroğlu’yla sığınmacılar konusunda çalışmaya devam edecek misiniz bir şekilde sorusuna) Hayır, şimdi biz Kemal Bey’e dışarıdan destek verdik. Destek nedenimiz AKP’nin sığınmacılar kalsın, Kemal Bey gitsin demesi ve bizim projemizi benimsemiş olması. Bundan sonraki süreçte tüm siyasi partileri eleştirmeye devam edeceğiz. Şöyle bir şey yok: Bir muhalefet partisi, bir de iktidar partisi var diye bir gerçeklik yok. İktidarda ve muhalefette olan partiler var. Biz de iktidara gelmek isteyen partiyiz. Diğer partiler de iktidara gelmek istiyor. Biz bunu açık yapıyoruz. Masa altından tekmelemiyoruz. Kamuoyunda eleştirilerimizi, CHP’ye ve İYİ Parti’ye yönelik eleştirilerimizi kamuoyu önünde yapıyoruz. Arkadan kimseye tuzak kurmuyoruz, kimseyi kandırmıyoruz. AKP’ye, MHP’ye yönelik en sert eleştirileri kamuoyu önünde yapıyoruz. Bundan sonra da bir konuda eleştireceğimiz bir şey olduğunda bunu da söyleyeceğiz. Siyasi partiler arasında görüşmeleri de sürdürürüz.

*(Sinan Oğan kabineye girecek deniliyor. Bunu nasıl yorumlarsınız, hangi bakanlığı iyi yapabilir sorusu üzerine) Bilmiyorum girip girmeyeceğini. Ben şu bakanlık olur diye bir şey söyleyemeyeceğim. Söylemem şık da olmaz. Onun için bir yorum yapmayayım. Kendi siyasi tercihidir. Evet, ben Sinan Bey’in yaptığı bu siyasi tercihe katılmadım, doğru da bulmadım ama neticede Sinan Beyin de bu işin ikinci tura kalmasında katkısı olduğunu da unutmamak gerekir.