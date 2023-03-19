Ümit Alan: Ücretli Facebook ve Instagram yolda

Twitter Blue Abonesi olmak istemezseniz, iki faktörlü doğrulama hizmetini, Authy, Google Authenticator, Microsoft Authenticator gibi Twitter harici kimlik doğrulama uygulamalarından ücretsiz almaya devam edebilirsiniz.

Henüz etkinleşmedi ama Meta’da Facebook ve Instagram için benzer bir doğrulama hizmetini aylık 12 dolar karşılığı vermeye hazırlanıyor. Twitter gibi, “para vermezsen mevcut güvenlik hizmetlerini budarım” gibi tehdit içeren bir hamle yok ama parayla sağlanan bir özellik, özellikle dikkat çekici.

O da bir sorunla karşılaştığınızda “gerçek insanlardan müşteri hizmeti almak.” Facebook ya da Instagram hesabıyla ilgili sorun yaşayan herkes, bir yardıma ulaşmanın ne kadar zor olduğunu bilir. Hele ki hesabınız ele geçirildiyse, bunun nasıl kriz haline geldiğini de yaşayanlar bilir. Bu da aslında bir güvenlik açığıdır. Çünkü hesabınızın ele geçirilmesinden sonraki ilk birkaç saat, itibarınız ve eğer ele geçirenler dolandırıcıysa arkadaş listenizin güvenliği için çok önemli hale gelir. Bu ilk birkaç saatte, robot müşteri hizmetleriyle ilerlemek de oldukça riskli ve çoğu kez imkânsız bir iş. Bu da uygulamada büyük bir güvenlik açığı yaratıyor.

Ümit Alan’ın yazısı