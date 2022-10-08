Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’nden 2050’ye kadar sıfır emisyon hedefi

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü, Montreal’deki 41’inci buluşmasında uçuşlardan kaynaklanan kirliliği engellemek için 2050 yılına kadar havacılıkta net sıfır emisyon hedefi üzerinde anlaştı.

Fotoğraf: ICAO

Avrupa ülkelerinin bir uzlaşma olarak nitelediği karar, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 193 ülkeden oluşan Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’nün (ICAO) üç yılda bir düzenlediği toplantısında üyeler tarafından onaylandı.

Hava yolculuğunun karbon ayak izini düzenlemekle görevli Birleşmiş Milletler organı ICAO’ya, tüketiciler ve bilim insanları, hava yolculuğunu karbondan arındırmak için baskı uyguluyordu.

ABD’li havayolu şirketler grubu Airlines for America, “Anlaşma mükemmel olmasa da, son yıllarda kaydettiğimiz kayda değer ilerlemeye dayanıyor ve küresel önlemleri bir araya getiriyor” dedi.

ICAO kurallar koyamıyor, ancak kararları ulusal politikaları etkiliyor. Yetkililer, ICAO aracılığıyla belirlenen küresel hedefin, sürdürülebilir havacılık yakıtı tedarikini artıracağını ve özel yatırımı teşvik edeceğini umuyor.

🔴 HAPPENING LIVE! 📢 #ICAOA41 reaches historic agreement on a collective long-term aspirational goal (LTAG) of net-zero carbon emissions by 2050! #NetZero #ReconnectingTheWorld pic.twitter.com/lWYDABmsSu — ICAO (@icao) October 7, 2022

Toplantıda ülkeler, gelecekteki emisyonlarla başa çıkmanın en iyi yolunun bir karbon dengeleme sistemi olduğu konusunda anlaştılar. Dengeleme, uçuş faaliyetlerinden kaynaklanan karbon emisyonlarını dengelemek için ağaç dikmek gibi programlardan karbon kredisi satın alınan bir uygulama.

Kararla, Uluslararası Havacılık için Karbon Dengeleme ve Azaltma Planı kabul edildi.

Fakat, çevreciler anlaşmanın yeterli, uygulanabilir ve yasal olarak bağlayıcı olmadığını söylüyor.

Rusya ve Çin’den eleştiri geldi

Rusya, Çin ve Eritre hedefin uygulanabilirliğini sorguladı ve gelişmiş ülkelerin, havacılık pazarlarını büyütmeye devam eden gelişmekte olan ülkelere finansal destek sağlaması gerektiğini savundu.

Paris İklim Konferansı’nda yoklardı

Dünya, iklim değişikliğiyle mücadele için uzun vadeli bir plan üzerinde anlaşmak için 2015 yılında Paris’te bir araya geldiğinde, iki kilit sektör eksikti: havacılık ve denizcilik.

Havayolu endüstrisi küresel karbon emisyonlarının yaklaşık yüzde 2,5’una sebep olduğunu belirtiyor, ancak bilim insanları iklim değişikliği üzerinde bu rakamdan çok daha yüksek bir etkisi olduğuna inanıyor.