Ulaştırma bakanı: İnşallah seneye 5G sistemlerini hizmete sunacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu “İnşallah bu yıl ihalesini gerçekleştireceğimiz 5G mobil haberleşme sistemlerini önümüzdeki yıl milletimizin hizmetine sunacağız” dedi.

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Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda (BTK) uluslararası konferansa katıldı.

Türkiye’nin fiber altyapısının son 10 yılda, yıllık yüzde 10’luk büyümeyle 605 bin kilometreyi aştığını, fiber internet abone sayısınınsa 8 milyonu geçtiğini söyleyen ulaştırma bakanı şöyle devam etti:

* İnşallah, bu yıl ihalesini gerçekleştireceğimiz 5G mobil haberleşme sistemlerini önümüzdeki yıl milletimizin hizmetine sunacağız.

* Elektronik haberleşme ve posta sektörleri, köklü tarihlerinden aldıkları mirası, dijital çağın dinamikleriyle buluşturarak muazzam bir dönüşüm yaşamaktadır.

* İnternet, yapay zeka, robotik ve büyük veri gibi yenilikler hem küresel ölçekte hem de ülkemizde bu sektörleri yeniden canlandırmaktadır.