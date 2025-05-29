Ulaştırma bakanı: İnşallah seneye 5G sistemlerini hizmete sunacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu “İnşallah bu yıl ihalesini gerçekleştireceğimiz 5G mobil haberleşme sistemlerini önümüzdeki yıl milletimizin hizmetine sunacağız” dedi.
Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda (BTK) uluslararası konferansa katıldı.
Türkiye’nin fiber altyapısının son 10 yılda, yıllık yüzde 10’luk büyümeyle 605 bin kilometreyi aştığını, fiber internet abone sayısınınsa 8 milyonu geçtiğini söyleyen ulaştırma bakanı şöyle devam etti:
* İnşallah, bu yıl ihalesini gerçekleştireceğimiz 5G mobil haberleşme sistemlerini önümüzdeki yıl milletimizin hizmetine sunacağız.
* Elektronik haberleşme ve posta sektörleri, köklü tarihlerinden aldıkları mirası, dijital çağın dinamikleriyle buluşturarak muazzam bir dönüşüm yaşamaktadır.
* İnternet, yapay zeka, robotik ve büyük veri gibi yenilikler hem küresel ölçekte hem de ülkemizde bu sektörleri yeniden canlandırmaktadır.