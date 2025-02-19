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Yaramazlara biraz batar!

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor statlarına 5G: İlk deneme AZ Alkmaar maçında

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor statlarına 5G teknolojisi kurulacak. İlk test RAMS Park Arena’da Galatasaray’ın AZ Alkmaar ile karşılaşacağı Avrupa Kupası maçında.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G çalışmalarının bakanlık, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), özel sektör temsilcileri ve ilgili diğer kamu kurumlarıyla koordineli olarak sürdüğünü belirtti.


Operatörlerin resmi talepte bulunduğunu vurgulayan bakan şöyle konuştu:

“Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor statlarında 5G teknolojisi kurulacak ve vatandaşlarımızın deneyimine sunacağız. İlk testse Rams Park Arena’da, Galatasaray’ın AZ Alkmaar ile karşılaşacağı Avrupa Kupası maçında gerçekleşecek.”

Galatasaray, deplasmanda 4-1 yenildiği Hollanda ekibi AZ Alkmaar’ı yarın 20:45’te ağırlayacak.

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